Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 37

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 09:14