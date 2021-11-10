Bulgaristan seçimleri için Silivri’de sandıklar kurulacak

Bulgaristan’da 14 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için Silivri’de yaşayan çifte vatandaşlar da kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak.

TEK YÜREK OLMA ZAMANI

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Beyzat Bedel, Bulgaristan'da 14 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Silivri’de Ertuğrul gazi ortaokulunda sandıklar kurulacağını belirterek, “Bulgaristan Türkleri için hayati önem taşıyan bu seçimlerde sizleri demokratik hakkınızı kullanmaya davet ediyoruz. Bulgaristan’da yaşayan kardeşlerimiz en iyi şekilde destekleyelim” dedi.