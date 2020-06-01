Yetkililer tarafından il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy’ün üstünü aniden kaplayan bulutlar, etrafın bir anda kararmasına neden oldu. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağmur nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, göllenme, vb. hadiseler için vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bulutlar gündüzü geceye çevirdi
SİLİVRİ, GÜMÜŞYAKA VE DEĞİRMENKÖY’DE ANİDEN GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN BULUTLAR ETRAFIN BİR ANDA KARARMASINA NEDEN OLDU.
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