Korona virüsten hayatını kaybeden üç dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yaklaşık iki haftadır gördüğü korona virüs tedavisine yenik düşen üç dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılınıyor. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.