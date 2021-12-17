Bursa’da bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsleri seferlerinden bazıları kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal olan seferler şöyle:

Saat 07.00’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferlere yenileri eklendi.

09.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30’daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00’daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.