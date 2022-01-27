banner4556

Bursa’da kar kimine eğlence, kimine çile olurken, gençler karın tadını doyasıya çıkardı

banner4336

Bursa’da bir grup genç, otomobile bağladıkları kızakla kayarak karın tadını çıkardı. Gençler, zaman zaman kızaktan düşseler bile, buna aldırış etmeden eğlenmeye devam etti.

Bursa’da kar kimine eğlence, kimine çile olurken, gençler karın tadını doyasıya çıkardı
banner4584

Bursa’da bir grup genç, otomobile bağladıkları kızakla kayarak karın tadını çıkardı. Gençler, zaman zaman kızaktan düşseler bile, buna aldırış etmeden eğlenmeye devam etti.

banner4575

Bursa genelinde etkisi altına alan kar, kimine eğlence kimine çile olurken, Gürsu ilçesine bağlı Adaköy’da gençler karın tadını çıkardılar. Gençler otomobile bağladıkları kızakla kaydılar. Zaman zaman kızaktan düşseler bile aldırış etmeden karın keyfini çıkardılar. Bu keyifli anları ise otomobilin bagajına oturan arkadaşları kayıt altına aldı.

Diğer yandan, Kestel’in Gölcük Mahallesinde gençlerin baklava tepsisi ile rampadan sür’atle kayma anları da kameralara yansıdı. Otomobile bağladığı kızakla kayan gencin, ’’Belediyenin bize para vermesi lazım, bak yolları temizliyoruz’’ demesi herkese tebessüm ettirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yük treninin çarptığı şahıs yaralandı
Yük treninin çarptığı şahıs yaralandı
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349