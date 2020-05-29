Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Üsküdar’da bulunan Büyük Çamlıca Camisi’ne adeta akın eden vatandaşlar girişte kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Cami girişinde oluşan kuyruk drone ile havadan görüntülendi.
Büyük Çamlıca Camisi’nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
KORONA VİRÜS NEDENİYLE BİR SÜREDİR KAPALI OLAN VE YENİDEN İBADETE AÇILAN BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ GİRİŞİNDE OLUŞAN KİLOMETRELERCE KUYRUK DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
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