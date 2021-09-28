Büyükada’da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu

İstanbul Büyükada’da emniyet görevlileri tarafından Büyükada Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlere güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik konusunda sunum yapıldı.

Büyükada’da polisten öğrencilere güvenli internet kullanımı sunumu
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İstanbul Büyükada’da emniyet görevlileri tarafından Büyükada Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlere güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik konusunda sunum yapıldı.

Adalar Çocuk Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, Büyükada Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler ve öğretmenlere güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik konusunda sunum yapıldı. Bilgilendirme sunumunda, katılım sayısı kadar 50 adet broşür dağıtıldı. Ayrıca öğrencilere kitap etiketi ve hediyeler dağıtıldı.

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