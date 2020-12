Büyükada’da “Ruam”dan itlaf edilen atlar ölüm yıl dönümünde anıldı

Büyükada’da ruam hastalığına yakalandıkları gerekçesiyle itlaf edilen atlar anıldı. Adalar’ın Atları Platformu adına konuşan Ayşe Erzan, "İBB yetkilileri tüm bunlara atların iyi durumda olduğu şeklinde asılsız haber veya videolarla kendilerine duyulan güveni istismar edilerek, halkı yanıltmaktan 818 at ve 27 tayın hiçbir denetim olmadan ülkenin dört yanına gönderilmesinden de sorumludur” dedi.

Geçen yıl Aralık ayında İstanbul Büyükada’daki faytonlarda kullanılan atlar arasında ruam hastalığı görüldü. Hasta olduğu iddia edilen birçok at itlaf edildi. Yıllardır tartışılan faytonların da kaldırılmasını hızlandıran bu olayın çok daha fazla atın hayatına neden olduğunu savunan Adaların Atları Platformu, salgınında itlaf edilen atlar için gömüldükleri yerde bir anma töreni düzenledi.

Adalar’ın Atları Platformu adına konuşan Ayşe Erzan, “Bugün burada Adalar’ın Atları Platformu olarak ve adaların atlarının nasıl heder edildiğine şahit olmuş insanlar olarak bulunuyoruz. Bu etrafında olduğumuz alanda yüzlerce at gömülü. Ecelleriyle ölmediler. 19 Aralık 2019’da başlayan operasyonda adalarda 105 at ‘ruam’ iddiasıyla şüpheli şekilde öldürüldü. Gerçekten ruam olduklarına dair kamuoyuna açıklanan herhangi bir rapor yok. Bir yılda en az 708 at hapsedilmekten, iyi bakılmamaktan, umursanmamaktan öldü, ruamdan değil. Ruam iddiasıyla öldürülen 105 at ve getirilen kötü şartların öldürdüğü en az 708 at yani toplam 813 at tamamen önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetti. 818 at ve 27 tay ücretsiz ve denetimsiz olarak hiçbir izleme olmadan ada dışına sürüldü ve birçoğunun durumu meçhul. Kamuoyu faytonu kaldırmanın atları kurtaracağı algısıyla kasıtlı olarak yanlış yönlendirildi. Atları önemseme ve kurtarma iddiasındaki hayvanseverler ve hayvan hakları örgütlerinin büyük bölümü süreci takip etmediler. Atların halini merak etmediler. Atların içerisinde bulunduğu durumun rehavetine dair bizlerin tüm uyarı ve çağrılarımıza rağmen atlar terk edildi. İBB yetkilileri tüm bunlara atların iyi durumda olduğu şeklinde asılsız haber veya videolarla kendilerine duyulan güveni istismar edilerek, halkı yanıltmaktan 818 at ve 27 tayın hiçbir denetim olmadan ülkenin dört yanına gönderilmesinden de sorumludur” dedi.