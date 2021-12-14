Büyükçekmece Belediyesi, 34 yıldır kullandığı logosunu yeniledi

Büyükçekmece Belediyesi, 34 yıldır kullandığı logo belediye meclisinin kararıyla yenilendi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin 34 yıldır kullandığı logo yenilendi. Belediye Meclisinin kararıyla 34 yıl sonra değiştirilen logo için tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 34 yıldır kullanılan logonun kendisi tarafından tasarlandığını anlattı.

1986 yılında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı olarak kendi elleriyle tasarladığı logoyu, Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak yenilediğini dile getiren Akgün şöyle konuştu: "1986 yılında Belediye Başkan Yardımcısı olarak Büyükçekmece’ye atandığımda bu logoyu kendi ellerimle çizdim. O zamana kadar Büyükçekmece Belediyesinin logosu yoktu. Bu logo gitti şimdi yeni logo geldi. Burada da yine Büyükçekmece köprüsü altta da denizimizi ve gölümüzü ifade eden mavi renkteki su işaretini görüyoruz. Her şey değişir. Biz de çağdaş medeniyet düzeyine uyacaksınız diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları olarak değişikliğe her anlamda ayak uydurmaya şehrimizi logosuyla çağa uydurmaya çalıştık. Başarılı da olduk. Bundan sonra daha çok başarılı olmak için daha çok çalışacağız" dedi.