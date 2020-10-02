Büyükçekmece Belediyesi’nden kahvehanelere kitaplık

1 Haziran normalleşme sürecinin ardından ilçedeki kahvehaneleri kıraathaneye çevirme kararı alan Büyükçekmece Belediyesi işletmelere yeni dönemde yalnızca kıraathane ruhsatı vermeye başladı.

Covid -19 nedeniyle kahvehanelerdeki iskambil ve okey gibi oyunlara yasak getirilmesinin ardından denetimlere başlayan Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü kıraathanelerde okuma köşesi bulundurma zorunluluğu getirdi.

Vatandaşlar okuma alışkanlığı kazanıyor

Kumburgaz’daki Ali Baba Kalkan Kıraathanesi için büyük bir kitaplık yapan Büyükçekmece Belediyesi aynı zamanda kıraathaneye çok sayıda kitap hediye etti. Kıraathaneye giden vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi’nin okuma köşesi sayesinde keyifli ve kaliteli zaman geçirerek okuma alışkanlığı kazanıyor.

“Tüm kıraathanelere okuma köşesi yapılacak”

Türkiye’deki bütün kahvehanelerin kıraathaneye çevrilmesi için yasa teklifi hazırlanmasını önereceğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türkiye’de ne kadar kahvehane varsa tamamının en az içerisinde 300 kitabı bulunan kütüphanelere çevrilmesi Türkiye’de yeni bir aşama olacaktır. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak artık kahvehane ruhsatı vermiyoruz. Yalnızca kıraathane ruhsatı veriyoruz. Kumburgaz’daki Ali Baba Kalkan Kıraathanesi’ne kitaplık yaparak çok sayıda kitap hediye ettik. Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Büyükçekmece’deki tüm kıraathanelere okuma köşesi yapılacak” dedi.