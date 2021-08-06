Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı

Büyükçekmece Belediyesi’nin Celaliye’deki tarlasında BÜTKOOP (Büyükçekmece Tarım Kooperatifi) ile birlikte bamya hasadı gerçekleştirildi. Bilimsel tarımının geliştirilmesi ve tarımda yeni uygulamalar alanında pek çok projeye imza atan Büyükçekmece Belediyesi çiftçi kadınlara destek vermeye devam ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi’nin bilimsel tarımı yaygınlaştırmak adına Yeditepe Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve BÜTKOOP ile birlikte yürüttüğü proje ilk mahsullerini vermeye başladı. Proje kapsamında bilimsel tarım yöntemleri konusunda eğitimler alan çiftçi kadınlar ile birlikte hasadı gerçekleştiren Başkan Akgün kent tarımına önem verildiği taktirde ilaçsız mahsullerin alınacağını söyledi. Başkan Akgün’ün konuşması şu şekilde:

“Sabahın erken saatinde Büyükçekmece’mizin en şirin köyü mahalle ama biz köy diyoruz. Celaliye’de buluştuk. Hanımlarımız ile beraber, ücretli çalışan kadınlarımız ile beraber bamya hasadı yapmaya başladık. Çoktan yapıyoruz, satıyoruz. Büyükçekmece Tarım Üretici ve Tüketici Kooperatifi hem üretiyor hem tüketiyor hem satıyor hem elde edilen ürünlerin parasını peşin olarak vatandaşa, üretenlere verebiliyor. Şu anda içinde bulunduğumuz bamya tarlası belediyeye ait ve birçok bamya tarlamız var. Gördük ki eğer bu işe eğilirseniz, kent tarımına önem verirseniz böyle muhteşem, ilaçsız mahsulleri alabilirsiniz. Şimdi kooperatifimiz hem satışını yapıyor kilosu 20 lira civarında. Hem de turşusunu hazırlıyor. Turşu olarak da satılıyor. Ürettiğimiz her mal tamamıyla satılıyor. Vatandaş temiz, sağlıklı gıdayı alıyor ve aynı zamanda mahalle halkı, köy halkı harekete geçiyor. Cebine para yürüyor. Mutfağına büyük bir destek alıyor. Bundan sonraki görevimiz İstanbul’un en yeşil ilçelerinden en çok belediyeye ait yeşil alanları bulunan ilçemizde her türlü bölgemizde olacak toprak yapımıza göre yetişecek mahsulü hem üreteceğiz hem ürettireceğiz. Hem eğitim alacağız hem eğitim vereceğiz.’’

Vatandaşımızın bütçelerine destek olamaya devam edeceğiz

Tarımın süreklilik arz eden ve emek isteyen bir iş olduğunu belirten Başkan Akgün konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyez buğdayını burada kimse tanımıyordu. Şimdi siyez buğdayı çok önemli girdi sağlıyor. Çok önemli gelir elde ediyor vatandaşımız. Üniversiteler ile iş birliği yapmış olmamamız Namık Kemal Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi gibi önemli üniversitelerimiz ile iş birliği yaparak işin bilimsel yönünü de hem kendimiz hem de vatandaşımıza öğretilmesi noktasında üniversite desteklerini almış olmak bizim için çok önemliymiş.’’

Büyükçekmece’nin "Celaliye Bamyası’’ diye bir bamyası var artık

Celaliye’de üretilen bamyanın coğrafi işaretinin alındığını da belirten Başkan Akgün sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bamyayı çıkarttık. Bunun büyüklerini turşu yapıyoruz. Sarımsak kullanıyoruz. Sarımsağı da biz üretiyoruz. Bugün sadece bamya hasadı yapıyoruz. Bu nedenle basına bunu aktardık bugün. Yarın diğer hasatları da yapacağız. Mısırından siyez buğdayına, patlıcanı, biberinden top lahanasına kadar hepsine gireceğiz. Girdik hepsine. Onların mahsullerini alacağız. Burada vermem gereken en önemli bilgi şudur. Gördüğünüz çok kıymetli bir ürün. Müthiş bir ürün. Bamyanın nasıl bir insan dostu nasıl bir sağlık açısından ne kadar zengin olduğunu herkes biliyor. Pek sevilmez ama müthiş bir ürün bu. Bizim Celaliye bölgemizde bulunduğumuz yerdeki bamya çok kaliteli çok değişik bir bamyadır. Coğrafi işaretini aldık, almak üzereyiz. İşlemleri bitti. Bu çok önemli. Büyükçekmece’nin "Celaliye Bamyası’’ diye bir bamyası var artık coğrafi işareti ile beraber."