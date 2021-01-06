Büyükçekmece gölünde korkutan görüntü

İstanbul’da beklenen yağmurların yağmamasının ardından en önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nün su oranı son 13 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 17’ye kadar düştü. Suların yüzlerce metre çekilmesi ile gölde yeni kıyı seti oluştu. Öte yandan avcıların göl içerisine özellikle akşam kaçak avcılık yapmak için kamışlardan oluşturdukları gizlenme alanı havadan görüntülendi.
Öte yandan gölde su doluluk oranı son 13 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 17’ye kadar düştü. Bu oran 2020 yılında 34.64, 2019 yılında yüzde 95.02, 2018 yılında yüzde 51.79, 2017 yılında yüzde 34.48, 2016 yılında 42.02, 2015 yılında 48.06, 2014 yılında ise 32.62 olarak kayda geçmişti.
İstanbul’un diğer su kaynaklarında son durum ise şöyle açıklandı: “ Ömer 16.27, Pabuçdere 4.18, Sazlıdere 5.33, Alibeyköy 29.58, Terkos 20.46, Kazandere 6.37, Elmalı 22.98, Darlık 45.88, Istrancalar 25.58"5 Ocak 2020 yılında 339 milyon metreküp su bulunan barajlarda bu rakam bugün itibariyle 171 milyon seviyesine kadar indi. İstanbul’a günlük olarak verilen temiz su miktarı ise ortalama3 milyon metreküp olarak biliniyor. Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 11:52