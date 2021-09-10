Büyükçekmece’de covid-19 ile mücadele taviz verilmiyor

Covid-19 salgını ile mücadelede yeni bir uygulamaya imza atan Büyükçekmece Belediyesi, belediye personelinin HES kodu, aşı durumu ve PCR testi gibi verilerini belediye otomasyon sistemine entegre ederek hem toplum sağlığının korunması hem de daha hızlı sonuç alınmasını sağlıyor.
Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından belediye otomasyonuna entegre edilen servisler aracılığı ile otomatik olarak oluşturulan Personel Aşı Listesi Raporu İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletilerek aşı olmayanlar ilgili gerekli önemlerin alınması da sağlanıyor.