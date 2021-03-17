Büyükçekmece’de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı

İstanbul’da meydana gelebilecek bir depremde en fazla zarar görecek ilçeler arasında gösterilen Büyükçekmece’de deprem hazırlık çalışmalarına hız verildi. Riskli ve orta hasarlı olduğu tespit edilen 8 binadaki 260 daire kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıldı.

15 bin konut yıkılarak yenilendi

İstanbul depremine hazırlık çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü Büyükçekmece’de deprem riski taşıdığı tespit edilen yapılar, belediye ve vatandaş işbirliğiyle yıkılarak yenileniyor. 2014 yılında 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’nu kapsamında yerinde yenileme çalışmalarını başlatan Büyükçekmece Belediyesi, 5 yıl içinde riskli bin 200 binadaki 15 bin konutun yıkılarak yenilenmesine öncü oldu. 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre projelendirilmiş, proje tekniği, yapım tekniği, kullanılan malzeme, işçilik ve verilen mühendislik hizmetleri açısından günümüz teknolojisine göre yetersiz kalan yapılar yenileniyor. Ayrıca son depremlerde hasarlı duruma gelen riskli yapılarda da yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükçekmece’de riskli ve hasarlı olarak tespit edilen 8 binadaki 260 konut belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Atatürk, Ekinoba, Ulus, Muratçeşme, Dizdariye, Celaliye ve 19 Mayıs mahallerindeki riskli yapılar kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıldı. Yıkımı gerçekleştirilen yapılardan biri de Büyükçekmece’nin ilk yüksek katlı binasıydı. Dizdariye Mahallesi’nde yıkımı gerçekleştirilen Çiçek Sitesi 1960 yılında inşa edilmişti.

Hasarlı ve deprem riski taşıyan konutlarının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasından ve deprem kâbusundan kurtulmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlardan Gülşen Can duygularını, “Binamız orta hasarlıdır. Yönetim olarak toplandık. Kentsel dönüşüm kararı aldık. Bunun için sayın başkanımızın da destekleri oldu çok teşekkür ediyoruz kendisine. Olması gerekende buydu ve sürecimiz çok hızlı ilerledi. Gördüğünüz gibi yani yapılması gereken herkese de bu şekilde evlerini kentsel dönüşüme gitmelerini tavsiye ediyorum. Deprem bildiğiniz gibi kapımızda. Hem hüzünlüyüm hem mutluyum bu konuda. Herkes için hayırlısı olsun” diyerek dile getirdi.

Vatandaşlardan Hayri Bulut ise “20 senedir buradayım. Tabii ki yeni olması bizim için daha iyi. Bu depremin karşı bloktaki bir hasardan dolayı kaymakamlığa verilmiş olan bir dilekçe depreme yardımı alınmış ondan sonra da en son Silivri depreminin tetiklemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elindeki olan bütün dilekçelerin hepsini bir anda gündeme getirmesi gördüğünüz gibi şuanda bu. Kırıldı, yıkılıyor. Tabii ki güzel olacak, iyi olacak” ifadelerini kullandı.