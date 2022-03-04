Büyükçekmece’de küçük esnafa büyük destek

Büyükçekmece Belediye Meclisi, küçük esnafın ekonomik sıkıntılarını göz önünde bulundurarak ruhsat harçlarında yüzde 50 oranında indirim yapılması kararı aldı. Başkan Dr. Hasan Akgün, “Küçük esnafımızın iş yeri açma ruhsatı alırken zorlandığını gördük ve böyle bir karar aldık. Alınan karar esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Mart ayı ikinci oturumunu gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik olarak yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki mecliste Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün önerisi doğrultusunda gündeme alınan “ilçe sınırlarında faaliyet gösteren küçük esnafın ruhsat harçlarında yüzde 50 oranında indirim yapılması teklifi” en gündem maddesi olarak mecliste oybirliğiyle kabul edilmişti.

“Yüzlerce esnaf ruhsatını alamıyor”

Başkan Akgün, “Küçük esnaf mahallemizin bakkalı, mahallemizin kasabı, kuaförü, büfesi, kuruyemişçisi 1200 lira, 1500 lira harcı. İşlemleri bitmiş, her şey onaylanmış ruhsatını alacak. O harcı yatırıp ruhsat alamadığı için yüzlerce iş yeri ruhsatsız çalışıyor. Zabıta, ruhsat denetim esnafı sıkıştırıyor esnafımız da beni. 2021 yılında ilçemizde kapanan iş yeri sayısı 723. Belediye meclisinin ortak bir karar alması gerekir. Küçük esnafımızın bekleyen ruhsatlarını gelip alabilmeleri için ruhsat harçlarında indirime gidelim” ifadesini kullanmıştı. Tarife Komisyonu’na havale edilen “Ruhsat Denetim Müdürlüğü 2022 yılı ücret tarifesinde, küçük esnaflara uygulanmak üzere, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında indirim yapılması” teklifi mecliste oy birliği ile kabul edildi. Büyükçekmece ilçesi sınırlarında bakkal, kasap, manav, şarküteri, terzi, berber, kuaför, nalburiye, büfe gibi küçük esnafın iş yeri açma ve çalışma ruhsat harçlarında yüzde 50 oranında indirim yapıldı.

“Esnafımıza hayırlı olsun”

Başkan Akgün, Büyükçekmece Meclisi’nin bir kez daha çok önemli bir karara imza attığın belirterek şunları söyledi: “Küçük esnafımızın iş yeri açma ruhsatı alırken zorlandığını gördük. Bunun üzerine meclise getirdik. Meclisimiz de bu esnafın ruhsatlarıyla ilgili harçlarda indirilebilecek kanunla belirlenmiş oranlar değil belediye meclisinin koymuş olduğu harçlarda yüzde 50 indirime gitmiştir. Esnafımıza hayırlısı olsun.”