Büyükçekmece’de lüks villaya kaçak tütün operasyonu

Büyükçekmece’de Jandarma ekipleri biri lüks villa olan 4 ayrı adrese eş zamanlı kaçak tütün operasyonu düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 5 milyon TL olan çok sayıda tütün malzemesi ele geçirip bir kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; yurt dışından gümrük işlemine tabi tutulmadan kaçak yollarla getirilen tekel ürünlerinin İstanbul genelinde piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Konuyu takibe alan Jandarma ekipleri, tekel ürünlerinin H.A. isimli şahıs tarafından yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirildiğini ve Büyükçekmece’de kiraladığı biri lüks villa olmak üzere 4 ayrı adreste depoladığını tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri fiziki takibe başladı. Şüpheli şahıslar ile kullandıkları adres ve araçları belirleyen jandarma ekipleri, kaçak tekel ürünlerinin piyasaya sürülmeden ele geçirilmesi maksadıyla operasyon için düğmeye bastı.

Purolar, nargile tütünleri, makaronlar

Jandarma ekiplerini karşılarında gören şahıslar neye uğradığını şaşırdı. Etkisiz hale getirilen şüphelilerin ardından biri lüks villa olmak üzere toplam 4 ayrı adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 10 milyon 570 bin adet sigara sarma kağıdı, 19 milyon 120 bin 150 adet filtre, 1 milyon 100 bin 650 adet puro, 200 bin 750 paket sigara, 18 milyon 250 bin adet doldurulmuş makaron, 12 ton 325 kilo kıyılmış tütün, 12 ton 125 kilo nargile tütünü, 152 bin 400 adet elektronik sigara, 60 milyon 60 bin adet boş makaron, 14 bin 400 adet elektronik sigara tütünü, 120 paket nargile aroması, 2 bin 176 adet pipo, 750 adet tütün örme aparatı, 1 adet karıştırma makinası, 3 adet hassas terazi ele geçirilerek, mal sahibi olduğu öğrenilen H.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Kaçak tekel ürünleri zincir shop marketlerde satılıyordu

Operasyon yapılan villa ve depolarda incelemelerini derinleştiren Jandarma ekipleri, kurulan düzenek ile kaçak tütünlerin aroma ile harmanlanarak satışa hazır hale getirildiğini ve burada paketlendikten sonra piyasaya sürülmek üzere ünlü tütün zinciri olan bir Shop Markete dağıtımının yapıldığını belirledi. Jandarma ekipleri yapmış oldukları operasyon ile yaklaşık 5 milyon TL. haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçerken yakalanan H.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 11:34