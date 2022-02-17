Büyükçekmece’de polisten kadınlara KADES uygulaması tanıtımı

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde kadınların şiddetten korunmasına ve acil durumlarda emniyet güçlerine ulaşabilmesini kolaylaştırmaya yönelik kurulan ‘Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgilendirdi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kadınların şiddet gördüğü takdirde tek tuşla polis ekiplerine ulaşabilecekleri bir mobil uygulama olan Kadın Acil Destek Uygulaması’nı(KADES) Büyükçekmece Kaymakamlık önünde açtıkları stant ile tanıttı. Ekipler yaptıkları tanıtımla kadınlara broşür verdi. Cep telefonunda acil durumlarda da uygulamanın nasıl çalışacağı gösterildi.

Polis ekiplerinin bilgilendirme bulunduğu vatandaşlardan Peyhan Kılıç, “Uygulamayı biliyordum duymuştum ancak bu kadar detaylı bilmiyorduk. Kadına şiddete karşı güzel bir uygulama” dedi.

Ekiplerin kurduğu standı ziyaret eden Zuhal Bektaş isimli bir diğer kadın ise, “Uygulamayı duymuştum indirmemiştim henüz. Çok güzel bir uygulama olmuş. Kadınlarımız çocuklarımız şiddete çok fazla maruz kalan bir kesim onların için çok güzel olmuş tebrik ediyorum. Böyle bir uygulamanın olması bizi mutlu ediyor” diye konuştu.