Büyükçekmece’de riskli bina belediye ekiplerince yıkıldı

Büyükçekmece’de deprem riski taşıyan 6 konut ve 2 iş yeri belediye ekiplerince yıkıldı. Binanın yıkılma anı havadan görüntülendi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükçekmece Belediyesi, deprem riski taşıyan binaların yıkımını sürdürüyor. Ekipler bugün 19 Mayıs Mahallesi’nde 6 konut ve 2 iş yerinin yıkımı gerçekleştirdi. Yıkım alanı yıkım öncesi zabıta ekipleri tarafından güvenlik bariyerleri ve şeritler çevrildi. Güvenlik önlemlerinin ardından bir iş makinesi ile bina yıkımı gerçekleştirildi. Binanın yıkılma anı havadan da görüntülendi.

“Biz depremi korona virüsten daha tehlikeli görüyoruz”

İlçede yer alan riskli binaların yıkımının yüzde 70’inin tamamlandığını söyleyen Büyükçekmece Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, “Büyükçekmece Belediyesi olarak kentsel dönüşüme yaklaşık 2001 yılından beri başlamıştık. Kentsel dönüşüm yasası çıkmadan çok daha önce başladık. Bugüne kadar ilçemiz sınırları içerisinde deprem riski olan binaların yaklaşık yüzde 70’i hemen hemen tamamladık. Biz açıkçası depremi korona virüsten daha tehlikeli görüyoruz. Hasarlı ve riskli binaların bir an önce yıkılabilmesi için vatandaş ile el ele yıkımlarımıza devam ediyoruz. Bugünde arkamda görmüş olduğunuz binanın yıkımını yapıyoruz. Her hafta bir ya da iki blok site yıkmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken vatandaşı ikna ederek bu yıkımları gerçekleştiriyoruz. Bizim için şu an en önemli nokta Kumburgaz Sahili’ndeki yüksel katlı binalar inşallah meclisten imar planları çıktığı yapan gerekli işlemleri yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Bina için şu anda yıkım sürecini başlattık”

Kentsel dönüşüme gidilen binanın kat maliki Kerem Arıcı, “Kentsel dönüşüm yasasından faydalanıp binamızı yıkıp yeni bir bina için şu anda yıkım sürecini başlattık. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.