Büyükçekmece’de yerinde aşı uygulaması başladı

Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü, Büyükçekmece Belediyesi çalışanları için yerinde Covid-19 aşı uygulaması başlattı.
‘’Bu çalışmayı destekliyoruz’’Büyükçekmece Belediyesi’nde başlatılan örnek çalışma ile belediye çalışanlarının hastanelere gitmek zorunda kalmayacaklarını böylelikle vatandaşa hizmetin de aksatılmayacağını belirten Başkan Akgün, “Aşı uygulamasında yeni döneme geçiyoruz. Covid-19 aşı uygulaması hızlandırıldı. Bizler de bu çalışmayı destekliyoruz. Bu süreci bitirmemiz için hepimizin aşı olması gerekiyor’’ dedi.