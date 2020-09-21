Büyükçekmece’deki okullar dezenfekte edildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Büyükçekmece Belediyesi, hafta sonu ilçedeki okulları dezenfekte etti.

Online eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitim alacak 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri için okullardaki tüm sınıflar, tuvaletler, kütüphaneler ve ortak kullanım alanları belediye ekipleri tarafından hafta sonu dezenfekte edildi.

“Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum”

Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfektasyon çalışmalarının düzenli olarak yapılacağını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yüz yüze eğitim alacak çocuklarımız için ilçedeki okulları dezenfekte ettik. Okullardaki tüm sınıflar, tuvaletler ve ortak kullanım alanlarına dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Virüs nedeniyle tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Büyükçekmece ilk günden beri korona virüs önlemlerine taviz vermiyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.