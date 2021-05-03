Büyükçekmece’nin iki yakasını birleştiren üst geçit yenileniyor

Büyükçekmece’de D-100 Karayolu üzerinde yapılacak olan yol genişletme çalışması kapsamında ilçenin iki yakasını birleştiren Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst Geçiti sökülerek kaldırıldı. Yol genişletme çalışmasının ardından aynı noktaya çok daha modern bir üst geçit yapılacak.
“Alternatif geçitler kullanılabilir”Üst geçidin söküm çalışmalarını inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 15 yıldır İstanbul ve Büyükçekmece halkına hizmet veren üst geçidinin kaldırılmasına yönelik şu açıklamayı yaptı, “2006 yılında bölgede yoğun yaya trafiği olması nedeniyle burada bir geçit ihtiyacı doğdu. O zaman Büyükşehir’den de herhangi bir yardım alamıyorduk. Bunun üzerine TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile görüştük. Belediye ile TÜYAP’ın gücünü birleştirip o tarihte İstanbul’da olmayan asma köprü şeklinde estetik bir üst geçidi yaptık. 15 yıldır bu geçit İstanbul halkını, Büyükçekmece halkını sırtında taşıdı. Şimdi Büyükçekmece D-100 karayolunun genişlemesi nedeniyle üst geçidin kaldırılması gerekiyordu. Ama yerine yürüyen merdivenli daha modern ve daha güzel bir geçit yapılacak” dedi.