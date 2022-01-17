banner4556

Büyükgümüş’ten Yalova Çevre Yolu Projesi müjdesi

banner4336

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Çevre Yolu Projesi’nin 2022 yatırım programına alındığını müjdeledi.

Büyükgümüş’ten Yalova Çevre Yolu Projesi müjdesi
banner4582

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Çevre Yolu Projesi’nin 2022 yatırım programına alındığını müjdeledi.

banner4575

Şehir içindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması beklenen Yalova Çevre Yolu Projesiyle ilgili önemli gelişmeyi Büyükgümüş, duyurdu. Büyükgümüş, yaptığı açıklamada, “Yalova’ya bir büyük müjde daha. Büyük bir gayretle yerel çalışmalarını tamamladığımız Yalova Çevre Yolu projemiz, 2022 Yatırım Programı’na alındı. Önümüzdeki süreçte yapım işlerine başlanarak bu değerli hizmeti de şehrimize kazandıracağız” diye konuştu. Büyükgümüş, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çaldıkları motosiklete yakıt aldılar, yakayı...
Çaldıkları motosiklete yakıt aldılar, yakayı...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349