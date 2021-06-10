Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği devam ediyor. Caddebostan sahili temizliğin 3’üncü gününde deniz salyasından temizlendi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği, geçtiğimiz Salı günü Bakan Kurum’un Caddebostan’dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Marmara Denizine kıyısı olan illerde müsilaj seferberliği devam ederken, çalışmalar kapsamında Caddebostan sahilindeki deniz salyaları temizliğin 3’üncü hortumlarla çekilerek toplandı. Deniz salyalarıyla kaplı olan Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.