Camisiz minareyi görenler inanamıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan camisiz minare, görenleri hayrete düşürürken, Kaymakam Eren Arslan, minarenin daha elverişli hale gelmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

İnegöl’ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi’nde, 1868’de yapılan Hasanpaşa Cami, yıllar içinde tahrip olması sonucu 2000 yılında yıkıldı. Mahallelinin tepkisi üzerine ise sağlam olan minare yıkılmadı. Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

"Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor"

Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan’ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" dedi.

"Bir çalışmayla bu minarenin daha da elverişli, kullanışlı hale gelmesi mümkün"

Kaymakam Eren Arslan ise camisiz minare tabirini hoş bulmadığını belirterek, "Hikayesine bakınca doğruyu öğreniyorsunuz. Köylülerimiz burada bulunan ve mahalleye yeterli gelmeyen camiyi yıkıp, yeni bir cami yaptıklarında çok daha büyük, çok daha sağlam, sağlıklı bir cami yaptıklarında tabi bu minarenin eski olması, köyün ilk kuruluşundan bu güne kadar var olması sebebiyle yıkmamışlar. Burada güzel bir görsellik olmuş. Köye gelen vatandaşlarımız buna ilgi gösteriyorlar. Tabi herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda burada kalmasında bir sakınca yok. Belki ileride yapılabilecek farklı alternatif yapılarla birlikte turizm anlamında da bir değer oluşturabilir. Ama tabi ki öncelikle minarenin sağlam olup olmaması, herhangi bir yaralanmaya, can kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde sağlıklı olduğunu ortaya konması lazım. İnşallah ilerleyen günlerde biz veya belediye tarafından burada bir çalışmayla bunun daha da elverişli, kullanışlı hale gelmesi mümkün. Ama tabi bu ’camisiz minare’ tabiri yanlış. Köyümüzün muhteşem bir camisi var. Camide her türlü konfor mevcut. Hatta engellilere kolaylık sağlayacak asansörü bile düşünülmüş. Çok güzel bir camimiz var. Ama bu da tarihi olarak köyün bir anısı, köyün bir görseli olarak yaşatılıyor" şeklinde konuştu.