Çamlıca Cami’nde bayram namazı coşkusu

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camisi’ne akın etti. Korona virüs salgını karşı önlemler alınarak binlerce kişi bayram namazı kıldı.
Cami içerisindeki kapasite doldu cemaat dışarıya taştıKorona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşları güvenlik görevlileri sık sık uyardı. Sosyal mesafenin ihlal edildiği anlarda müdahale eden güvenlik görevlileri vatandaşları daha önceden belirlenen noktalara yönlendirerek bayram namazının korona virüs salgını tedbirlerinin göz ardı edilmeden kılınmasını sağladı.