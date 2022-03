Çanakkale Zaferi Bağcılar’da kutlandı

Bağcılar’da Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Meydanı’nda birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Oyuncu Abidin Yerebakan ve bir çok vatandaş katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtına çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bağcılar Meydanı’na kurulan askeri çadırlar, toprak siperler ile 107 yıl önce yaşananlar canlandırıldı. Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı etkinliklerin 4 gün boyunca devam edeceğini belirtti.

Oyuncu Ahmet Yenilmez yönetmenliğinde oynanan oyunda Çanakkale Savaşı’nı ve cepheye katılanların canlandırıldığı anları meydanda bulunanlar gözyaşları içerisinde izledi. Cepheye savaşmaya gidip şehit olan Galatasaraylı Hasnun Galip, Fenerbahçeli Arif Emirzade, Beşiktaşlı Kaptan Kazım gibi futbolcular da canlandırıldı. Ayrıca Çanakkale’de şehit olan Beşiktaşlı futbolcu Kaptan Kazım’ın üzerinden çıkan mektup okunurken duygulu anlar yaşandı. Başkan Lokman Çağırıcı, çocuklara forma dağıttı. Bağcılar Meydanı’nda kurulan Dur Yolcu yazılı bir platform yer alırken çocukların yanı sıra gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaşın katılımıyla Çanakkale zaferi kutlandı, şehitler anıldı.

"Bize düşen bu ülkede birlik ve beraberlik, unutturmamak"

Etkinlikte konuşan Başkan Çağırıcı: “Bağcılar Belediyesi olarak yıllar önce Çanakkale’ye seferler düzenlemeye başladık. Başta Bağcılar’daki öğrencilerimiz olmak üzere Bağcılarlı hemşerilerimizi her yıl on binin üzerinde kişiyi Çanakkale’ye götürdük. Tarihi mekanları gezdiler, oradaki olayı canlı yaşadılar. Herkesi belki aynı anda Çanakkale’ye götüremeyiz ama Çanakkale’yi Bağcılar’a getiririz dedik ve Bağcılar’da plato oluşturduk. Yine Bağcılar Meydanı’nda dört gün boyunca, bir hafta boyunca burada Çanakkale Savaşı’nın canlandırmaları yapılıyor, Çanakkale Müzesi panoramik müze oluşturduk. Çanakkale bizim gerçekten dünya tarihinde benzeri olmayan ve unutmayacağımız, unutturmayacağımız, destan yazdığımız bir savaştır. O mekanlar bugün hala yüzyıl geçmiş olmasına rağmen yaşamaya devam ediyor. Bize düşen de bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yeni nesillere bu işi ulaştırmak, unutturmamak ve bir daha o günleri yaşamamak adına mücadeleye devam etmek. Bugünkü canlandırmamızda açılışını yapıyoruz. Dört gün boyunca pazar gününe kadar her gün üç seans olmak üzere burada devam edecek. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bu yılki canlandırmada Çanakkale’de mücadele eden futbolcularımız anısına da onların formalarını gelen vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Ayrıca onları da yad etmiş olacağız” şeklinde konuştu.