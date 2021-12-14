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Çanakkale’de şiddetli yağış sebebiyle yolları su bastı

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde devam eden şiddetli yağış sebebiyle bazı tarım alanları ve seraları su bastı.

Çanakkale’de şiddetli yağış sebebiyle yolları su bastı
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde devam eden şiddetli yağış sebebiyle bazı tarım alanları ve seraları su bastı.

Biga’da şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Gümüşçay beldesi ile Çeşmealtı köyü arasında bulunan sera ve tarım alanları zarar gördü. Gümüşçaylı üretici Bünyamin Ercan’a ait 14 dönüm alandaki 7 sera sular altında kaldı.

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Seralarının zarar gördüğünü belirten Bünyamin Ercan’ın annesi Saniye Ercan, "Yükselen sular seralarımıza indi. Lahanalar, kerevizler, marullar, dereotları, pırasalar hepsi su altında kaldı. Hiçbirinden hayır yok” dedi.

Öte yandan Biga İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Satılmış yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Aşırı yağış olduğundan yol giderleri ve arazi şartları suyun tahliyesinde yetersiz kalmaktadır. Mümkünse çok acil işimiz yoksa bugün riskli yolları kullanmayalım. Özellikle düşük araçlar su birikintisi olmuş ve üzerinden su akmakta olan yollarda çok ama çok dikkatli olmalı" diye konuştu.

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