banner4556

Canlı yayında kan donduran itiraf

banner4664

Anne canlı yayında öz oğlunun babası tarafından öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğünü itiraf etti.

Canlı yayında kan donduran itiraf
banner4583

Anne canlı yayında öz oğlunun babası tarafından öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğünü itiraf etti.

Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık oluşturan bir olay gerçekleşti. Programa katılan M. A. Ç. ağabeyini öldürmek iddiasıyla 20 yıl hapis cezası aldığını söylerken, ’’Ben masum’’ dedi. Yayına bağlanan anne ise vicdan azabı çektiğini ve öz oğlunu kocasının öldürüp bahçeye gömdüğünü ve suçu aile kararıyla M. A.’nın üzerine attıklarını itiraf etti. Yaşanan bu olaylar stüdyoda büyük şaşkınlık oluşturdu.

M. A. Ç.’nin iddiasına göre, 22 yıl önce Hatay Dörtyol’daki evlerinde yaşanan tartışma sonucu babası H. Ç., öz oğlu G.Ç.’yi silahla öldürdü ve bahçede kazdığı çukura gömdü. Ardından aile tam 14 yıl bahçede bir cesetle yaşadı, ta ki aile içerisinde miras kavgaları başlayana kadar.

banner4336

Yayına katılan M. A. Ç’nin iddiasına göre, aile meclisi bir karar aldı ve suçu kendi üstüne yıktı. Programda yaşananlar ise şaşkınlık vericiydi. M. A. Ç.’nin ağabeyi de kardeşini doğruladı, ancak ona üzülmediğini söyledi. Yayına bağlanan anne ise vicdan azabı çektiğini tüm eşinin işlediği cinayeti oğlunun üzerine yıktığını itiraf etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırklareli’nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle...
Kırklareli’nde balıkçılar hava muhalefeti sebebiyle...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666