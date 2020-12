CarrefourSA 11 bin çalışanı ile Mağazacılar Günü’nü kutladı

11 bin kişilik CarreforSA ailesi, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutladı. Koronavirüs sürecinde gerekli tedbirleri alarak müşterilerine hizmet vermeye devam ettiklerini belirten CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Görevlerini başarıyla devam ettiren, kamu bilinciyle çalışan bütün arkadaşlarımızın Mağazacılar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü Türkiye’nin 52 ilde faaliyet gösteren 683 marketinde, 12 deposunda ve online marketi carrefoursa.com’da görev alan 11 bin çalışanı ile kutladı. Koronavirüs pandemisi sürecinde gerekli tedbir ve önlemlerin alınarak müşterilerin ağırlandığı CarrefourSA marketleri, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nde müşterilerini ağırlamaya devam etti.

12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutlayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Görevlerini başarıyla devam ettiren, kamu bilinciyle çalışan bütün arkadaşlarımızın Mağazacılar Günü’nü kutluyorum. Aynı şekilde diğer sektörlerde, yani gıda perakende sektöründe olmayan fakat yine mağazacılık yapan meslektaşlarımızı da kutluyorum. Biz mağazacılar için bugünün anlamı büyük. Biz 11 bin kişilik dev bir aileyiz. Dolayısıyla çalışanlarımızın, doğru şekilde müşterilerine hizmet vermesi, bu pandemi koşullarında özellikle çok önemli. Bütün hijyen koşullarımız, pandemiye karşı bilinçlendirme politikalarımız ve süreçlerimiz burada mağazalarımızda işliyor. Arkadaşlarıma, sağlıklı bir şekilde müşterilerine hizmet verdikleri için teşekkür ediyorum. 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutluyorum” dedi.

“Mağazacılar Günümüz kutlu olsun” diyerek sözlerine başlayan balık reyonu şefi Haluk Miyak, “Bu pandemi dolayısıyla zor şartlardan geçiyoruz. Ama yine de biz görevimizin başındayız. Her zamanki gibi, günlük ürünlerimizle her zamanki tezgahlarımızı açıyoruz. Sevgili, değerli müşterilerimizi her zamanki gibi bekliyoruz mağazamıza. Genel olarak hijyen kurallarımıza uyuyoruz. Sosyal mesafelerimize dikkat ediyoruz, müşterilerimizi de uyarıyoruz bazen, dalgınlık anımıza gelebiliyor, onların da gelebiliyor. Maskemizi burnumuzun üstünde olacak şekilde takıyoruz. Ve ona çok dikkat ediyoruz. Her zamanki gibi günlük rutin işlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.