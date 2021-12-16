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Çatalca beyaza büründü

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İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca’da etkili olan kar nedeniyle ortalık beyaza büründü.

Çatalca beyaza büründü
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İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca’da etkili olan kar nedeniyle ortalık beyaza büründü.

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İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı da etkili olmaya başladı. Mega kentin yüksek kesimlerinde görülmeye başlayan kar Çatalca’yı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, ekipler sürücülerin zor anlar yaşamaması için çalışma yaptı.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 11:38
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