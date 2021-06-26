Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı’nda hafta sonu yoğunluğu

Sıcak havayı havayı fırsat bilen vatandaşlar, Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı’na akın etti. Bazı vatandaşlar kamp yaparken, koyda suya girdi.
Marmara Deniz’ine müsilajdan dolayı giremediklerini söyleyen Muhammet Beyazkılıç, “Bugün Marmara’ya müsilajdan dolayı girmek yasak, biz de Karadeniz sahili diye Çilingozu tercih ettik. Ailesi ile beraber gelenler için gayet uygun bir yer” diye konuştu.Bir gecedir Çilingoz’da kamp yapan Serdar Şenol, “Hafta sonu kaçamağı yapmak için Çilingoz’a eşimle beraber geldim. Akşam çadırımızı kurduk, güzel bir ortam var. Aileler burada mangalını yapıyor, yeşillik, sessiz, sakin İstanbul’un karmaşasından kaçıp nefes alabilmek için güzel bir yer” şeklinde konuştu.