İstanbul’da bugün görülen sağanak yağmur, Çatalca’da yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Öğleden sonra bir anda etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Yola devam etmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolu yağışının dinmesini bekledi. Dolunun ardından ise kısa süreli sis etkili oldu. İstanbul’da yağmurun ara ara devam edeceği tahmin ediliyor.
Çatalca’da dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
ÇATALCA'DA BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE BİR ANDA ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI YOLLARI BEYAZA BÜRÜRKEN, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.
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