Çatalca’da kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı

Çatalca’da iyice bastıran kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı.

İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Çatalca’da köy yolları kapandı. Kar yağışına yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kaldı. Bazı sürücüler ise araçlarının kontrolünü kaybedince yoldan çıktı. Öte yandan, Silivri’nin Danamandıra mahallesi ise beyaza büründü, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022, 17:07