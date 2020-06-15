banner3088

Çekmeköy’de okullar LGS sınavına girecek öğrenciler için dezenfekte edildi

ÇEKMEKÖY’DE OKULLAR LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN DEZENFEKTE EDİLDİ

Çekmeköy’de okullar LGS sınavına girecek öğrenciler için dezenfekte edildi

Çekmeköy’de ekipler, 20 Haziran tarihindeki Liseye Geçiş Sınavı’nda ter dökecek öğrencilerin sınava girecekleri okullarda korona virüse karşı dezenfekte işlemleri yürüttü.

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) ter dökecek öğrencilerin hangi okullarda sınava girecekleri belli oldu. Bunun üzerine Çekmeköy Belediyesi de okulları dezenfekte ederek öğrenciler için sağlıklı ortam oluşturmak üzere harekete geçti. İlçede sınav için kullanılacak okullar, belediyeye bağlı ekiplerce dezenfekte edildi. Ekipler okulların merdivenlerini, sınıfları, oturulacak masa ve sıraları, asansör, tuvalet ve benzeri ortak kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte etti. Okullar, sınava girecek öğrencilerin korona virüsten korunabilmeleri için dezenfekte edilerek virüslerden arındırıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çevre gönüllüleri...
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çevre gönüllüleri...
  1. İstanbul

banner3205

banner3196

banner3550

banner3197