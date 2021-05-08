Çekmeköy’de sokağa çıkma kısıtlamasında engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile birlikte umutlarını çaldılar

Sokağa çıkma kısıtlamasında vicdansız hırsızlar şeker hastası olan aynı zamanda cilt kanseri hastalığı ile mücadele eden engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çaldı. Tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaşa Çekmeköy Belediyesi duyarsız kalmayarak tekerlekli sandalye hediye etti.
“Akülü sandalyeli araba çalındığı için hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Evden çıkamıyorum”Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaş Recep Kement,” Akşam saat 20.00 gibi evin önüne çıktım. Arabayı zincirle bağladığım yerde olmadığını gördüm. Şok oldum. Şekerim yükseldi. Etrafa bakındım sonra akülü arabayı bağladığım zincirin kesildiğini gördüm. Akülü tekerlekli sandalyenin çalındığını anladım Karakol tutanağı ile tekrar Belediyeye başvuru yaptım. Tekrar yeni bir araba verdiler. Zaten bu çalınan tekerlekli sandalyeli aracı da belediye vermişti Allah onlardan razı olsun. Neden Benim akülü tekerlekli sandalyemi çaldılar anlamadım. Onların hiçbir işine yaramaz” dedi.