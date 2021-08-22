Çekmeköy’de yüzlerce modifiye araç havadan görüntülendi

Çekmeköy Belediyesinin ev sahipliğinde Family Garage tarafından düzenlenen ’Car Fest 2021’de yüzlerce modifiye araç bir araya geldi.
Etkinliğin yapıldığı alan ve araçların renkli görüntüleri ise havadan görüntülendi.
Uzun yıllardır modifiye işleriyle uğraştığını belirten Mustafa Ünsün, “Bu bir tutkudur modifiye işi bir başka bir şeydir. Çocukluktan gelen bir şey bizde. Ben asıl airsüspansiyon işi yapıyorum. Sevda desek öyle. Sevda yani. Mesleğim gereği arabacılık mesleğinden yani çocukluğumdan beri bu mesleğin içinde olduğum için böyle bir işe kalkıştık. Heves ettik, tutku yaptık, bisikletten başladık, motordan başladık. Arabaya kadar çıktık. Daha sonra da kendi işimizi kurduk işte. Vallahi hevesleri varsa tavsiye ederim. Kötü işlerle uğraşacaklarına, gençler bu tür işlerle uğraşsınlar daha iyi" şeklinde konuştu.