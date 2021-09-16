Çelik sektörü çıtayı 22 milyar dolara yükseltti, ihracatçısını ödüllendirdi

İhracatta hedefi 22 milyar dolara yükselten çelik sektörü, pandemiye rağmen büyümeye devam ediyor.

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ‘Çelik İhracatının Liderleri’ ödül töreninde konuşan Başkan Adnan Aslan sektörün, ihracat pazarlarını çeşitlendirerek büyüdüğünü söylerken, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Bu yıl görünen o ki sektörümüz 20 milyar dolar ihracatı aşacak. Bu da ‘Çelik’ gibi kuvvetli olduğumuzun bir göstergesi” dedi.

Turagay, “Yüzde 69’a yakın değer bazında artış var. 13,2 milyar doları bulduk. Bu sene görünen o ki 20 milyar doları geçeceğiz. Bu da aslında içinde bulunduğumuz bu zor şartlara rağmen ne kadar büyük bir yolculuğa çıktığımızı ve çelik gibi kuvvetli olduğumuzu gösteriyor. Sektöre baktığımız zaman 50 milyon tonluk bir kapasitemiz var. Kapasite kullanım oranlarımız da yüksek. 40 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde çelikte çok büyük yatırımlar bekleniyor. Bu sektör stratejik önemi büyük bir sektör” dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Küresel çelik piyasasında önemli bir konumda bulunan sektörümüzün gücünü sürdürülebilir kılmak adına pandeminin ve korumacılık önlemlerinin neden olduğu kısıtlamalara karşı mücadele ederek çalışan Çelik İhracatçıları Birliği’nin üye firmalarına teşekkür ediyorum. Sektörümüz, ihracat tecrübesi sayesinde pazarlarını çeşitlendirmeyi başararak, büyümesini sürdürüyor. Bu yılın ilk sekiz ayında değerde ulaştığımız ihracat rakamı, geçen senenin toplam rakamının da üzerine çıkmış durumda. 2020 yılında değerde 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, bu yılın henüz ilk sekiz ayında 13,2 milyar dolara ulaştık. Miktar bazında ise 2020 yılında 20,3 milyonluk tonluk ihracatımıza karşın 2021 yılının ağustos sonunda ihracatımız 15,3 milyon tona ulaştı” dedi.

Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ise “Yılı büyük bir rekorla kapatacağımızı öngörüyoruz. Miktarda 23-24 milyon tona ve bunun karşılığında da tahmini 20-22 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacağımızı hesaplıyoruz. Sektörümüz, ülkemizin otomotiv, tekstil ve kimyadan sonra dördüncü büyük ihracat kalemi. Ancak değer bazında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızla ağustos ayında otomotiv sektörüne ufak bir farkla birinciliği kaptırdık. Türkiye ihracatındaki payımızı tekrar yüzde 10’ların üzerine çıkardık. Çabamız Eylül ayında birinciliğe ulaşmak. Bunun için de Trump’a rağmen, Amerikan Ticaret Bakanlığına rağmen, 25 yıl önce attığı AKÇT imzasını yok sayan Avrupa Komisyonu’na rağmen, DTÖ kurallarını hiçe sayıp ihracatımıza engeller koyan ülkelere rağmen, aldıkları teşviklerle haksız rekabet oluşturan rakiplerimize rağmen ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıp, milyarlarca dolarlık ihracat gerçekleştirmemizi sağlayan ihracatçılarımıza bir kez daha Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu olarak teşekkür etmek istiyoruz” dedi.