2021’de bir önceki yıla göre yüzde 77,4 artışla 22,4 milyar dolarlık ihracata imza atan çelik sektöründe rekorlar devam ediyor.

Nisan ayında olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıklayan Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "Sektörümüz yeni yıla rekorla başlayarak ocakta 1 milyar 630 milyon 511 bin dolar ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü sanayi kolu oldu. İstikrarın olmadığı yerde başarıdan söz edilemez. Hedeflerimize ulaşmak, daha da önemlisi vizyoner hedefleri belirlemek adına seçimlerle yeniden adayız" dedi.

Aslan, yeniden adaylık süreciyle ilgili "Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörümüz tecrübesi ve gelişmelere hızlı adapte olabilme yeteneği ile hem üretimini hem de ihracatını artırmayı sürdürdü. Önceliği Türk imalat sanayinin çelik ihtiyacını karşılamak olan sektörümüz sene boyunca geleneksel pazarlarına ihracatını sürdürürken, dünyanın en büyük çelik oyuncusu Çin’in ihracatta kendini geri plana alarak, ülke içerisindeki talebi karşılama yoluna gitmesini fırsata çevirdi ve Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında tekrar aktif rol alırken, Latin Amerika’da da önemli bir güç elde etti. Bu bağlamda ihracatımız geçen yıl yüzde 77,4 artışla 22,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüz bu performansı ile ihracatını en fazla artıran sanayiler arasında birinci oldu. Türkiye’nin genel ihracatından yüzde 10 pay aldık. Katma değeri yüksek ihracatta istediğimiz seviyelere ulaşmak ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmak adına ekibim ile göreve yeniden talip olmaya karar verdik" dedi.

"Masa başı mücadelemiz sürecek"

Küresel çelik sektöründe korumacılık politikalarının geçen yıl da devam ettiğini söyleyen Aslan, "Birlik olarak bir yandan ihracatımızı artırmanın yollarını ararken, diğer yandan haksız uygulamalara karşı mücadelemizi hukuksal boyutta sürdürüyoruz. Geçen yılın sonuna doğru ABD ile AB arasındaki çelik ithalatında gümrük tarifeleri anlaşma ile kaldırıldı. Dünya çelik ticaretindeki engellerin biraz daha gevşeyeceğini düşünsek korumacılığın başka alanlara kayacağı yönünde de bir öngörümüz var. Türk çelik sektörü olarak geleceğe hazır olabilmek ve başarılarımızın sonraki yıllarda da sürdürülebilir olabilmesi için ülke olarak ciddi bir strateji belirleyip, gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Çelik sanayinde yoğun olarak tüketilen enerji ve ham maddede dışarıya bağımlı olunmasının getirdiği olumsuzlukların da bilincinde olduklarını söyleyen Aslan, “Ham madde ve enerjideki fiyat artışlarının maliyetimize yansımaları çok ciddi boyutlara ulaşıyor. Yeni dönemde bu sorunları da en aza indirgemek için projeler geliştireceğiz. Karbon salınımı konusu da önemli gündem maddelerimizden biri olacak. Türk çelik sektörü olarak sanayide yenilenebilir enerji kullanımı özelinde örnek teşkil etmek istiyoruz. Ülkemizin 2050 karbon salımı taahhüdü için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.