Çengelköy’de korona virüs tedbirleri denetlendi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm yurtta denetlenen korona virüs salgını tedbirleri Üsküdar, Çengelköy’de belediye başkanı ve kaymakamın katılımıyla gerçekleştirildi. İş yerlerinin denetlendiği kontrolde vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları hatırlatıldı.
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, "Çengelköy özel bir yer; kafe, lokanta, çay bahçesi oldukça fazla. Maske konusunda hiç bir sıkıntımız yok ancak sosyal mesafe ve masalarda oturma düzeni konusunda daha dikkatli olmamız lazım, fiziksel mesafenin titizlikle uygulanması gerekir. Günlük ya da haftalık değil bu Covid-19 salgını sona erene kadar denetimlerin devam etmesi gerekiyor. Bu işler devlet denetimiyle sağlanacak bir konu değil vatandaşımız çok duyarlı olacak. Devlet millet el ele çözebiliriz bu sorunu ancak" şeklinde konuştu.