Cengiz Topel Caddesi yeni projelerle güzelleşecek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında, hazırlanan yeni projeler ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, programda bir vatandaşın yönelttiği, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde yaşanan trafik sorunu ve esnafın kaldırım işgali sorununa karşı nasıl bir çalışma yapılacağı sorusuna, "Cengiz Topel Caddesi’nin çalışmasını yaptık. Orada esnafımızla ve mahalle sakinleriyle beraber oturup nasıl bir düzenleme yapacağımızı göstereceğiz. Ondan sonra, o kadar masraf yapıldıktan sonra hala aynı işgaller devam edecekse biz o kadar işe girmeyelim. Vatandaş haklı" şeklinde cevap verdi.

Başkan Deniz Köken, “O cadde en yoğun caddelerden biri. O cadde esnafının kalitesi de iyi, iyi de ticaret var. Biz orayı daha üst seviyeye çıkarmayı, insanların rahat edebileceği bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz. Caddenin içerisinde otopark var. Tekrar otopark yapmaya çalışıyoruz. Baş tarafında havuz var. Durağın sonundaki parkı da yine farklı bir şey yapacağız. İki ucu açık, şeffaf bir cadde. Daha da güzelleştireceğiz” diye konuştu.