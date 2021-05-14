Çerkes Forumu Çerkes Soykırımı’nı kınadı

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 157. yıl dönümü nedeniyle Çerkes Forumu tarafından basın açıklaması yapıldı. Çerkes Forumu Başkanı Akgül açıklamasında “Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ilan ediyoruz” dedi.
Rusya’nın son yıllarda merkeziyetçi eğilimlerin güçlendiğini belirten Akgül, “Bu doğrultuda anadil eğitimi ve kullanımı giderek azaltılmakta, Çerkesçe resmi dil olmasına rağmen seçmeli ders olarak okutulmakta ve eğitim kurumlarından dışlanmakta, Kafkasya’da bulunan cumhuriyetlerimizin yönetsel hakları azaltılmakta, güvenlikçi uygulamalar bahane edilerek soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hakları kısıtlanmaktadır” diye konuştu.Akgün açıklamasında, “Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyaya sesleniyoruz: Çerkes soykırımı ve sürgünü tanınmalı, tarihsel haksızlıklar giderilmeli, adalet sağlanmalıdır. Birlikteliğimizden aldığımız gücümüz ve kararlılığımızla haklı taleplerimizin takipçisi olacağımızı, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.