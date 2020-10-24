CHP’den İstanbul’da geçici olarak faaliyet durdurma kararı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artması ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle geçici olarak saha faaliyetlerine ara verip çalışmaları yeniden online yapma kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, il genelindeki tüm saha faaliyetlerini durdurup ilçe başkanlıklarını ziyaretçilere kapatma kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanlığından ilçe başkanlıklarında gönderilen resmi yazı ile devam eden saha çalışmalarına ara verilmesi, ilçe başkanlıklarının ziyaretçilere kapalı olması ve toplantıların yeniden online olarak yapılması kararını iletti.