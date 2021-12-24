CHP’li belediyenin ‘usulsüz’ projesine mahkeme ‘dur’ dedi

CHP’li Bakırköy Belediyesi tarafından, cumartesi pazarının kurulduğu alan içinde kapalı pazaryeri, bar ve restoranlardan oluşan bina inşa projesi için idare mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Bakırköy’de yer alan, cumartesi günleri halk pazarı olarak kullanılan ve diğer günler de oto pazarı olarak kullanılan alan için CHP’li Bakırköy belediyesi yeni bir proje hazırlamıştı. Söz konusu alana kapalı Pazaryeri, otopark, bar ve restoranlardan oluşan bir bina inşa edilmesi ni planlayan CHP’li belediyenin bu kararını MHP Bakırköy ilçe teşkilatı 10 Eylül 2021’de yargıya taşımıştı.

’’Cumartesi pazarı’’ olarak bilinen alanın yenilenmesi için İstanbul Umum Pazarcıları ve Esnaf Odası’na 20 yıllığına devredildiğine dair sözleşme imzalandığını ve düzenlemenin hangi kriterlere göre yapıldığının açık bir şekilde belirtilmediğini kaydeden MHP Bakırköy ilçe teşkilatı, söz konusu anlaşmanın iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi için İstanbul İdare Mahkemesine başvurmuştu.

İstanbul 14. İdare Mahkemesinde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar açıklandı. Mahkeme, MHP Bakırköy İlçe Teşkilatının itirazını haklı bularak, CHP’li belediyenin yaptığı söz konusu proje için yürütmeyi durdurma kararı verdi.