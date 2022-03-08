CHP’li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı. Tanrıkulu’nun tartışma esnasında, "Benimle neden ilgilenmiyorsun? Sen gününü göreceksin" dediği iddia edildi. İşten atılan güvenlik görevlisi ise “Tek kazancım burasıydı, onu da elimden aldılar. Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?” dedi. Tartışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz ayın 17’si, saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, 4. Levent Metro İstasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Karakuş, yanına gelen bir kişi ile tartışma yaşadı. İddiaya göre, bu kişi, "Ben milletvekiliyim, benimle neden ilgilenmiyorsun? Sen gününü göreceksin" diyerek Karakuş’un yanından ayrıldı. Güvenlik görevlisi Hakan Karakuş yaşadığı olayın şokunu henüz üzerinden atamamışken 20 dakika sonra amirinden gelen telefonla ikinci şoku yaşadı. Karakuş, kendisiyle tartışan kişinin CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olduğunu ve tartışma sebebiyle savunmasının istendiğini öğrendi. Savunmasını veren Karakuş, olaydan 4 gün sonra, “milletvekili ile tartıştığı, yöneticilerine haber vermediği, görevi kötüye kullandığı, güvenlik noktasını zafiyete uğrattığı” gibi gerekçelerle disiplin kurulu kararı neticesinde işten atıldı. Kararı hatalı bulan Hakan Karakuş, Sezgin Tanrıkulu hakkında suç duyurusunda bulunup, “İşe İade Davası” açarak sürecin takipçisi olacağını belirtti.

“Sen kimsin ulan, ben sana kimlik göstereceğim”

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile arasında geçen konuşmanın ardından işten çıkarıldığını söyleyen Hakan Karakuş, milletvekilinin kendisiyle son derece kaba bir üslupla konuştuğunu belirterek, “4. Levent İstasyonu Kuzey bölümünde görevimin başındayken, yanımdaki başka bir kişiye adres sordu. Kişi adresi bilmeyince bana yönlendirdiler. Ben de gözüm sağ tarafta güvenlik noktasını kontrol ederken kişiye adresini tarif ettim. Sonrasında bana yönelerek tekrar adres sordu. Ben de tekrar aynı şekilde sol arka taraftan çıkması gerektiğini söyledim. Daha sonra geri gitti, üç adım sonra geldiğinde omzuma sert bir şekilde vurarak, ’Benimle neden ilgilenmiyorsun?’ dedi. Ben de ona, ’Buyurun, bir şey mi soracaksınız? Adres sordunuz, ben de tarif ettim’ dedim. O da bana, ’Ben milletvekiliyim, benimle ilgileneceksin’ deyince, ’Tamam, bir şey daha mı soracaksınız? Ne yapabilirim’ dedim. Bunun üzerine, ’Sen ne kadar terbiyesiz bir adamsın yahu?’ dedi Sonra, ’Milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, kimliğinizi ibraz edebilir misiniz’ dedim. O da ’Sen kimsin ulan, ben sana kimlik göstereceğim’ deyince ben daha bir şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Tartışma büyüyünce polis çağırmayı düşündüğünü söyleyen Karakuş, "Bunun üzerine, ’Kimi çağırırsan çağır, sen neyin peşindesin? Sen AK Parti’nin güvenliği misin?’ gibilerinden söylemde bulununca, ’Ben AK Partinin güvenliği değilim. Ben burada işimi yapmakla hükümlüyüm. Burada, kişilere, unvanlara ve makamlara hizmet etmiyorum. Güvenlik görevlisiyim ve herkese aynı şekilde hizmet veriyorum. Ahmet Amca da olur, Ayşe Teyze de, ben herkese eşitim’ dedim” diye konuştu.

“O kişinin CHP’li Sezgin Tanrıkulu olduğunu bilmiyordum”

Kendisiyle tartışan kişinin Sezgin Tanrıkulu olduğunu, güvenlik şeflerinden öğrendiğini söyleyen Karakuş, “Ben o ana kadar, gelen kişinin CHP’li Sezgin Tanrıkulu olduğunu bilmiyordum. Ağzında maskesi, gözünde renkli kararan bir gözlük vardı ve tanımlayıcı bir şeyi yoktu. Daha öncesinde konuşmadığım için ses tonundan da çıkartamazdım. Güvenlik şeflerim tarafından arandım ve, ’Sen kimle tartıştın biliyor musun, farkında mısın?’ dediler. Ben de kimle tartıştığımı sordum. Çok da büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyordum ki şeflerime haber vermek için 2-3 kere aradım ancak ulaşamadım. Çünkü tren içerisindelerdi. Sonrasında ulaşıp olayı anlattığımda, ’Tamam, hallederiz, bakarız’ denildi. Bana, ’Sen kimle tartıştın, seni mahvedecekler, haberin olsun’ dediklerinde ben, ’Rızık Allah’tandır. Ben hiçbir şekilde bir terbiyesizlik yapmadım. Ben görevimi yaptım’ dedim” ifadelerini kullandı.

“Tek kazancım burasıydı, onu da elimden aldılar”

Sonrasında kendisine ulaşan tutanakta, milletvekili ile tartıştığı, yöneticilerine haber vermediği, görevi kötüye kullandığı, güvenlik noktasını zafiyete uğrattığı yönünde bir sürü suçlamalar geldiğini söyleyen Karakuş, “Ben disiplin kuruluna gittiğimde bana, ’Konu nedir? Anlat’ dediklerinde, ben de “Sizin haberiniz var mı? Ben buraya neden geldim?” diye sordum. Güvenlik kamerası kayıtları bile izlenmemişti. Sanki milletvekilimiz kimlik ibrazı yaptı, ben ibraz etmesine rağmen CHP’li olduğundan dolayı böyle bir şey yaptığımı ima etmeye çalıştılar. Ama öyle bir şey yok, ben herkese nötrüm. Ben, aileme, anneme, babama ve kız kardeşime bakmakla yükümlüyüm. Tek kazancım burası ve onların yaşamını bununla idame ettiriyorum. Maalesef bunu da elimden aldılar” şeklinde konuştu.

“Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?”

Milletvekili ile tartıştığı gerekçe gösterilerek işinden edilen Hakan Karakuş, bu yüzden başka bir yerde de iş bulamadığını söyleyerek, “Milletvekiline suç duyurusunda bulunuldu. Bu hafta avukatlarımla birlikte süreci başlatıyoruz. İşe geri dönüş iade mahkemesini de açtım. Ben şu an milletvekili ile tartışma adı altında çıkarıldım, işsizlik maaşı alamıyorum. Verilen görevi yerine getirmemek, ahlaksızlık gibi bir suçtan çıkarılmışım. Bir iş görüşmesine gittiğimde, sigorta kaydıma bakıldığında, “Kusura bakmayın, bu şartlar altında sizinle çalışamayız” gibi bir şey söyleniyor. Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?” ifadelerini kullandı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sezgin Tanrıkulu olduğu iddia edilen kişinin önce büfeye ardından güvenlik görevlisinin yanına geldiği, bir şeyler sorduğu görüldü. Görüntülerin devamında, aynı kişinin güvenlik görevlisinin omzuna dokunduğu, aralarında bir süre daha konuşma geçtiği, daha sonra bu kişinin metroya yönelip oradan ayrılırken, güvenlik görevlisini işaret ederek elini, kolunu salladığı anlar saniye saniye kaydedildi.