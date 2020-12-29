Çin aşısı yarın Türkiye’de

Çin aşısının ne zaman geleceği belli oldu. Çin’den bugün gece saatlerinde yola çıkacak olan aşı yarın saat 06.10 gibi İstanbul Havalimanında olacak. Daha sonra ise Ankara’ya gidecek. İlk partide toplam 3 milyon doz aşının geleceği açıklandı.Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre Çin aşısı yarın sabah saatlerinde Türkiye’de olacak. Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. İstanbul’a geliş saati yarın saat 06.00 olarak bildirildi. Daha sonra ise Ankara’ya gönderilecek. İlk partide toplam 3 milyon doz aşının geleceği açıklandı. Aşının 17 konteynerde getirilmesi planlanıyor.