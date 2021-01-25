Çin aşısının ikinci partisi Türkiye’de

Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen Korona virüs aşısının 6,5 milyon dozluk ikinci partisi, Türk Hava Yolları(THY)’na ait kargo uçağıyla Pekin’nden İstanbul’a getirildi.
6,5 milyon doz aşı getirildiBu doğrultuda 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatın 6,5 milyon dozluk ilk bölümü bu sabah İstanbul’a ulaştı. Dün gece saatlerinde Çin’in başkenti Pekin’den havalanan Boeing 777 tipi Turkish Cargo uçağı, saat 06.15’te İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. İnişin akabinde korona virüs aşılarını taşıyan TK6175 sefer sayılı uçak, THY’nin kargo terminalinin bulunduğu bölgeye yanaştı. Özel konteyner içerisinde bulunan aşılar, THY’nin yer hizmetleri iştiraki Turkısh Ground Servicez(TGS) ekipleri tarafından özenle uçaktan indirildi.