Çinliler Türk peyniriyle tanışıyor

Çinliler, Türkiye’den süt ürünleri ihracatıyla, Türk peyniriyle tanıştı.

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Çin pazarına girişin sektör için olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Çin ile anlaşmaya varılmıştı. Şimdi bu çok önemli pazara ilk ihracatımızı yapmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye’nin üretim potansiyeli ve sanayi altyapısı Çin’e süt ürünleri ihracatı için uygun” dedi.

Erol, peynirlerinin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih edildiğini de sözlerine ekleyerek, “Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle rekabet ediyor olmak bizim için gurur verici. Bugün Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere, pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika ve Avrupa pazarlarında istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. İhracat yelpazesine kattığımız Çin ile yenilikçi ürünleriyle yatay ve dikey büyümesini devam ettirecek. Bulunduğumuz her ülkede marka yatırımları yaparak peynirlerimizi herkese tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.