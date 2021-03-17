Çizgiler ve İmgeler resim sergisi SKSM’de

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Eskişehir’in tanınmış ressamlarından Zafer Dilekçi’nin “Çizgiler ve İmgeler” başlıklı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

İmgeyi sanatsal yaratım sürecinin ilk basamağı ve vazgeçilmezi olarak tanımlayan sanatçı Zafer Dilekçi, son dönem geometrik soyutlama tarzındaki sanatsal üretimlerini Küçükçekmece’de sanatseverlerle buluşturuyor.

10 Nisan’a kadar sanatseverleri ağırlayacak

Modern dönemde insanın toplum içinde zamanla yalnızlaşması ve bireyin psikolojik ve sosyal dünyası resimlerinin temel omurgasını oluşturan sanatçı, kompozisyonlarında sıklıkla insan ve hayvan figürlerine yer verdi.

Bazı seri çalışmalarında resimlerini karikatürize bir çizgi ile bütünleştiren sanatçının son dönem eserlerinin yer alacağı “Çizgiler ve İmgeler” başlıklı sergisi, Sefaköy Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda 10 Nisan’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Zafer Dilekçi Kimdir

Sanatçı, 1978’de Ankara da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 2002’de, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü derece ile bitirdi. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim - İş Eğitimi Bölümü’nde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamladı. 2005-2008 yılları arasında Kocaeli ve Ankara’da Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yaptı. 2008 yılından beri Eskişehir’de Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapıyor. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi’nin düzenlediği resim yarışmasında’’ Tavla ‘’adlı eserle mansiyon ödülüne layık görüldü.

İlk kişisel sergisini; 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde açan sanatçının 12 kişisel sergisi bulunmaktadır.