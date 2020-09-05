Salgınla mücadele gereği fiziki eğitimden uzak kalan çocuklar vakitlerinin çoğunluğunu evde geçiriyorlar. Psikolog Dilara Ocak, bu noktada çocuklara doğru yaklaşım konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu. Ocak, “Çocuğunuza sürekli olumsuz haberleri izletmeyin, konuşmayın” dedi.

Koronavirüsün sağlık ve ekonomik etkilerinin yanında bir de psikolojik etkenler yerleşti. Çocukların sosyal çevreyle ilişkisinin kısıtlandığı bu dönemde aileler, doğru yaklaşım modelleri konusunda uzmanların kapılarını çalıyor.

Psikolog Dilara Ocak, bu noktada ebeveynlere bir takım önerilerde bulundu. Pandemi dönemi ebeveyn olmanın zorluk derecesi olarak ikiye katlandığını söyleyerek “Bu duruma çok ani yakalanmış olmamız, nasıl davranacağımız konusunu zora sokuyor ve bu gayet normal. Öncelikle yalnız olmadığınızı ve tüm dünyadaki ailelerde aynı sıkıntıların yaşandığını aklınızdan çıkarmayın. Aylarca planlanmış bir organizasyona ev sahipliği yapmakla, birden ortaya çıkan kalabalık bir organizasyona ev sahipliği yapmak aynı şey değil. Fakat sakinliği elimizde tutarsak çok daha rahat atlatabileceğimiz konusunda hemfikir olmalıyız” dedi.

“Olumlu yaptığı her davranışı kutlamak, özgüvenleri içinde pekiştirici olacaktır”

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuğa, doğru yaklaşım modelleri hakkında bilgi veren Ocak, “İlk olarak zamanı kaliteli, planlı ve dolayısıyla verimli geçirmek çok önemlidir. Bu dönem kendimizin içe dönüşü olarak kabul edilirse gelişim ve olumlu dönüşüm için çok daha iyi bir yol izlenebilir. Bunun için kendinize çocuğunuzla birlikte vakit geçirmek için belirli bir süre belirlemelisiniz. Birden çok çocuğunuz varsa hepsine eşit ve farklı zaman dilimleri olması şarttır. Bu zaman kısıtlı ve süreli olacağı için yapılan aktiviteler önemle seçilecektir. Dolayısıyla bir sonraki saat dilimine kadar plan yapıp, heyecanlı bir bekleyiş oluşturabilir. Bu çocuğunuza hem kreatif bir düşünce aşılayacak, hem de bilincine planlı olmanın keyifli bir durum olduğunu sindirtecektir.

Bu dönemde olumlu olmak çok önemlidir. Aslında her zaman çocuklarımızın yaptığı iyi şeylere odaklanıp olumsuzlukları dile getirmemek gerekir. Fakat bu dönem çocuklar için çok daha zor bir süreç olacağı için oldukça önem verilmesi gereken bir nokta. Olumlu yaptığı her davranışı kutlamak, özgüvenleri içinde pekiştirici olacaktır” diye konuştu.

“Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kabullenin bu yeni normale daha verimli nasıl adapte oluruz buna yoğunlaşmak daha iyi olacaktır” diyen Ocak, “Çocukların evde tuhaf videolar çektiğini ve bundan bir çok rahatsız olduğunu duyuyorum. Bu gibi durumların normal olduğunu ve ters tepki verme, yasak getirme gibi durumların bir çözüm olmayacağını aklınızdan çıkarmayın. Çocuğunuzun ruh sağlığına iyi gelebilecek, onu mutlu edecek şeylerin önüne engel koymayın. Bu durum hakkında mutlaka bilgi verin. Geçmişte de bu gibi durumların olduğunu ve geçtiğini bilsinler. Fakat sürekli olumsuz haberleri izletmeyin veya konuşmayın. Bu durum onları hem strese sokar hem de aktivitelerine odaklanmalarını engeller. Dönemi bu söylenen adımlar ile ilerletirseniz hem çocuğunuzun iç keşfinde ona yol arkadaşı olmuş hem de ailenizin birlikteliğini daha sağlama oturtmuş olursunuz. Unutmayın bu dönemi bir şans gibi kendimize çevirmeniz sizin elinizde. Bu dönemi değerlendirip, daha sağlam bir psikolojiyle yeni normale adapte olabilirsiniz.” şeklinde konuştu.